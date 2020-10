Jorge Jesus: «Este jogo explicou por que motivo quero mais um central...»

Após a vitória do Benfica sobre o Farense (3-2), Jorge Jesus deixou um recado à direção do Benfica, frisando que precisa de mais um central. Isto após um jogo em Nicolás Otamendi comprometeu com um penálti e um erro que originou o segundo golo algarvio.





"Este jogo deu também a indicação do porquê de querer mais um central. Espero que consigamos trazer um central até fechar o mercado. Quero um central que venha fazer a diferença. Ter mais um central, isso não preciso. Fico com os que temos", referiu o treinador encarnado à BTV, frisando que esse segundo erro do internacional argentino se deveu a motivos físicos."Aquela jogada é um sinal evidente de cansaço. De um jogador que já estava com dificuldades físicas, de passar rapidamente. O 3-2 foi um golo com esse sinal. A equipa entrou um pouco ansiosa. É um sinal do que é esta equipa e do que aconteceu o ano passado. Agora, tenho de lhes dar qualidade técnica, mas também do que é jogar com pressão, num clube que tem de ganhar sempre. Tens de ter uma mentalidade forte porque a exigência é sempre alta", apontou Jesus.