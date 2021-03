Jorge Jesus: «Estivemos até melhores do que no Dragão»

Jorge Jesus gostou da exibição do Benfica em Braga, onde venceu por 2-0, mas sublinhou que esta não é a melhor fase da temporada. Para o treinador, esse momento ocorreu logo no início da época.





"Não é o melhor. Começámos o campeonato muito fortes, tivemos sete jogos, sete vitórias, cinco vitórias na liga enessa altura a equipa estava com andamento, muito forte. Agora tem vindo a recuperar o que falámos. Há mais tempo para treinar, estão recuperados, a equipa tem vindo a crescer. Tendo mais tempo de treino, tens mais possibilidade de chegar ao jogo e atuar melhor. Agora estamos a jogar melhor por causa disso. Não é o melhor momento, não é tão bom como quando começámos. Mas dos últimos, hoje foi o melhor jogo, até melhor do que no Dragão", disse o técnico na conferência de imprensa.Nas contas dos lugares cimeiros, Jesus mostra-se satisfeito por ter trepado um degrau até ao terceiro posto e aponta agora ao segundo lugar. "É jogo a jogo, passo a passo. Não estamos dependentes do terceiro e agora estamos a 3 pontos do segundo classificado. Por isso o nosso objetivo é conseguir chegar mais rapidamente possível ao segundo lugar. Quanto mais jornadas houver mais desvantagem vamos ficando para o primeiro. Acreditamos que estamos a atravessar um bom momento. Pena que pare agora, que estávamos a recuperar jogadores, e agora vamos ficar sem treinar novamente. Mas é isso que justifica a nossa vitória. Foi uma vitória sem deixar dúvidas, tanto quando começou, onze contra onze, tal como dez contra onze. Parabéns aos jogadores do Benfica. Temos de continuar à procura do prejuízo pontual. Janeiro foi muito complicado para nós, mas passo a passo estamos a recuperar"."Há muita coisa que temos de melhorar. Hoje o jogo, depois do 2-0, tinha de ser mais fácil. É verdade que criámos oportunidades de golo e podíamos ter acabado o jogo com 3-0 nesta jogada do Pizzi e o Seferovic. Mas para fazer golo temos de criar muito. Estamos a melhorar nesse capítulo. Há momentos em que não sabemos gerir a decisão, porque há muitos momentos em que não precisamos de colocar a equipa tão em risco. Houve alguns momentos em que a equipa se colocou em risco sem ter necessidade. É com treino e agora trabalhamos semana a semana, o que se torna bom para trabalhar a equipa. É pena a equipa ficar duas semanas sem treinar, por causa da grande maioria que vai às seleções"