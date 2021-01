Jorge Jesus: «Estou cansado de não estar em primeiro»

Jorge Jesus respondeu às críticas de que tem sido alvo nos últimos dias. Em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Tondela (19 horas de sexta-feira), o treinador dos encarnados abordou o momento atual da equipa.



"Estar há 4 ou 5 anos é diferente de 4 meses. As ideias não são as mesmas quando trabalhamos com uma equipa há mais tempo. Fazem falta os adeptos ao Benfica, principalmente ao Benfica, porque os grandes clubes são os que têm massa adepta, que fazem ganhar títulos. Pressão a mim? A mim não cria pressão nenhuma. Treinador e jogadores todos os dias têm de justificar. Agora cometemos alguns erros e temos de melhorar, disso não há dúvida alguma. Pressão do quê? Resultados? De competências nunca mais vou ter. Resultados? Isso é normal na carreira de um treinador, por isso uns são diferentes dos outros.""Não vou responder, era o que faltava. Sei perfeitamente que muitas das vezes o sentido crítico que as pessoas possam ter, a especulação na intenção de fazer alguma desestabilização. É assim Portugal. Estou adaptado, já antes de sair do país era assim. São opiniões, não vou responder a opiniões das pessoas. Tenho de me sujeitar, ler, estar de acordo ou não com vocês [jornalistas]. Mas pessoas fora do futebol? Têm a opinião deles, que fiquem com ela""Se contabilizarmos os últimos 5 jogos, ganhou quatro e empatou um. Satisfeito não, quero recuperar o 1º lugar, estou cansado de há 7 jornadas não estar em primeiro. É para isso que trabalhamos. Temos a plena confiança na equipa que temos, eu do treinador que sou. Isso que falam que está frouxo... Sou o mesmo, tenho mais rugas. Essas especulações, essa conversa da treta? Vale zero! O que quero é recuperar o primeiro lugar, voltar a ser campeão"."Precupa-me. Se analisarmos pelos resultados, essa questão não se coloca. Estão a falar do campeonato, nos últimos 5 jogos ganhámos 4 e empatámos um. Se me dizer 'estás satisfeito?' Não, não estou. Volto a dizer que queria estar em primeiro, que o Benfica estivesse a jogar como no início do campeonato. A insatisfação dos adeptos se calhar é igual. Tenho de repsonder aos adeptos, ao presidente, ao diretor geral do Benfica. Comentadores que falam do Benfica? Eles têm um currículo acima do meu...[irónico] Falem de futebol! 'Acha que o Benfica está a jogar pouco, devia jogar melhor'?"