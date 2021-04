Jorge Jesus: «Everton ainda não chegou aos patamares que pode chegar»

Romildo Bolzan, presidente do Grémio, assumiu que Everton 'Cebolinha' deu um 'não' a um eventual regresso ao emblema brasileiro e ao futebol sul-americano. Questionado sobre a evolução do jogador brasileiro no Benfica, Jorge Jesus não escondeu o otismo de ver o extremo em patamares que já o viu.





"Acredito tanto hoje como no 1º dia em que pedi ao presidente do Benfica para contratar o Everton. Acredito no futebol dele, sei que ainda não chegou aos patamares que pode chegar e tenho quase a certeza que para o ano vai estar mais adaptado", disse o treinador este domingo na antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, 19 horas).E justificou: "Jogamos um futebol mais tático do que no Brasil. Taticamente os treinadores são melhores, temos uma forma de controlar os adversários que lá não há tanto, impera mais o talento e a qualidade do jogador. O Pedrinho ou qualquer avançado tem dificuldade na Europa porque defensivamente as equipas são muito mais fortes e isso dificulta as ações individuais desses jogadores. Para ano, o Everton vai ser o que eu conheci no Brasil".