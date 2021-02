Jorge Jesus explica ausência de Samaris: «Há possibilidade de vir a ser operado»

Com Julian Weigl indisponível por suspensão, as duas soluções óbvias para o lugar de médio mais recuado do meio-campo do Benfica para o jogo com o Farense recaíam sobre Gabriel e Andreas Samaris. Contudo, em conferência de imprensa realizada este sábado, Jorge Jesus revelou que o médio internacional grego tem sofrido com "um problema físico" que poderá vir a ser solucionado a recurso de uma intervenção cirúrgica.

"Temos jogadores com aquelas características, temos o Weigl, o Gabriel e o Samaris, mas o Samaris tem um problema físico e há possibilidade até de ser operado. Não tendo essa possibilidade de ter o Weigl, o jogador que me dá mais confiança nessa posição é o Gabriel. Se nada acontecer até lá, será sempre o Gabriel", revelou o técnico, em declarações à BTV.