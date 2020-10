Jorge Jesus: «Benfica vai a Liège com Otamendi a capitão e o árbitro diz 'Otamendi, jogador do City e da Argentina»

Jorge Jesus foi confrontado com a insatisfação de alguns adeptos por Otamendi ter sido capitão do Benfica na Polónia, no jogo com o Lech Poznan, na Liga Europa, mas o técnico minimiza a questão.





"Foi uma decisão minha, como é óbvio, um pouco polémica mas sei porquê. Os adeptos às vezes vivem um contexto mais sentimental. Eu olho para os interesses da equipa de uma maneira diferente. Tenho de que ver coisas que desportivamente são importantes. Benfica tem cinco capitães, dos cinco um vai estar o ano todo sem jogar [André Almeida] e o outro, o Ruben, saiu", começou por explicar."Como onde chego escolho sempre mais um capitão, olhei para o perfil dos jogadores que chegaram. O Vertonghen foi capitão do Tottenham e da seleção da Bélgica, só! O Otameni foi capitão do Manchester City e sub-capitão da Argentina, só! Têm currículo e estatuto. O Benfica vai jogar com o Standard Liège e se o capitão for o Otamendi o árbitro diz 'Otamendi, jogador do City e da Argentina'. Estatuto! Além de estatuto de Benfica neste momento, têm com experiência de balneário", acrescentou.Depois deu o exemplo de Bruno Fernandes, que foi capitão do Manchester United no jogo com o PSG, na Liga dos Campeões. "Ficámos todos felizes pelo Bruno Fernandes ser capitão no United, está há dois meses lá... Escolheram-no porque é lider. Um capitão não é escolhido por ter muitos anos de clube, isso era no tempo do D. Afonso Henriques! Para seres capitão tens de ter argumentos. Um dos grandes capitães que tive no Benfica foi o Luisão. Hoje trabalha na estrutura. Eu percebo que não se goste, pois o Otamendi foi jogador do FC Porto, mas isso não existe no futebol mundial."