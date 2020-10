Jorge Jesus explica Otamendi como capitão: «Tempo não me diz nada! Escolho sempre um jogador novo»

Com a saída de Pizzi ao intervalo do Lech Poznan-Benfica (2-4), Nicolás Otamendi foi o capitão encarnado na segunda parte do encontro, situação que Jorge Jesus fez questão de explicar.





"Quando cheguei ao Benfica já estavam distribuídos os capitães. Eram cinco, saíram dois (André Almeida e Rúben Dias) e quando eu chego a um clube o facto de esse clube ter 3 ou 4 capitães... o tempo a mim não me diz nada. Eu escolho sempre um jogador novo. De todos os que chegaram só podiam ser o Otamendi ou o Vertonghenpela experiência. O Vertonghen não sabe falar inglês, o Otamendi fala português. Vai continuar a ser um dos cinco", disse o treinador à SIC.A substituição de Pizzi foi também explicada: "opção tática, achava que o lateral-esquerdo deles dava muita vantagem a quem ali jogasse por fora. Pizzi fecha muito dentro e expliquei ao Rafa que era vantagem jogar ali."