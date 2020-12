Jorge Jesus explica por que motivo deu a braçadeira a Vertonghen com Jardel de início

Jorge Jesus deu a braçadeira de capitão do Benfica a Jan Vertonghen no jogo de hoje com o Standard Liège (2-2), mesmo com Jardel de início. À SIC Notícias, o treinador encarnado explicou que o fez pelo facto de o belga estar a atuar no seu país.





"Foi porque o jogo foi na Bélgica. Falei com a equipa e com o Jardel sobre isso. O facto de ele ser conceituado na Bélgica. O Mille [Svilar] foi o suplente e não o Oddy e teve também a ver com essa questão."

Ganhou um lateral com a exibição de João Ferreira?

"É um miúdo que temos vindo a trabalhar com o tempo. Lancei-o hoje porque há várias semanas que o trabalhamos, a dar conhecimentos que é preciso para atuar na Liga Europa ou campeonato português. Está na última linha e esses jogadores não podem errar, um central ou lateral são muito expostos ao jogo. Esperámos o momento certo para o fazer, sabendo que não arriscávamos a qualificação. Ele esteve muito bem"