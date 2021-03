Jorge Jesus explica situações "diferentes" de Vlachodimos e Vertonghen

Questionado sobre o facto de Odysseas e Vertonghen se manterem no banco de suplentes, Jorge Jesus fez questão de 'separar as águas'. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Sp. Braga (20 horas), o treinador do Benfica não poupou nos elogios ao belga.





"São duas questões diferentes. O Ody foi uma opção minha de mudança. O Vertonghen lesionou-se com o Arsenal e esteve vários jogos com problemas musculares, o que fez com que fosse mais fácil a entrada do Lucas Veríssimo. Há jovens que têm mais aptidão, conseguem ter esse conhecimento do jogo... Se há coisa que o Vertonghen tem boa é que conhece o jogo muito bem", afirmou.