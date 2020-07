Jorge Jesus falou do interesse do Benfica em jantar com o presidente do Flamengo

Continua a novela em torno do futuro de Jorge Jesus. Depois de esta tarde um jornalista da ESPN ter adiado que o técnico já fala em tom de despedida no seio da família flamenguista, ao início da noite surgiu uma versão totalmente oposta por parte do Globoesporte. Segundo a informação adiantada, Jesus e Rodolfo Landim terão estado reunidos num jantar na noite de quinta-feira, num encontro no qual o português terá, primeiro de tudo, oficialmente revelado o interesse do Benfica e num segundo momento assegurado que o seu plano passa por continuar no emblema carioca.





Esta terá sido a primeira vez que JJ falou abertamente com a direção do Flamengo sobre os rumores e o interesse do Benfica, um silêncio que segundo a imprensa brasileira estava a causar algum desconforto na cúpula do clube. Ainda assim, o Globoesporte não dá o clube da Luz como 'derrotado' nesta luta e adianta que as águias irão aproveitar a viagem do técnico a Portugal, logo após a final do Carioca, para tentar convencê-lo a mudar de ideias.