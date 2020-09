Jorge Jesus: «Falta-me ganhar uma Champions»

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, esteve à conversa com Cristina Ferreira e não escondeu que ainda tem muita ambição.





"Falta-me ganhar uma Champions e um Campeonato do Mundo de Clubes que esteve quase no ano passado. Quando aceitei o Flamengo disse à minha equipa técnica que íamos ganhar a Libertadores e o Campeonato do Mundo", confessou.Jesus também deu a entender que o sucesso nas competições europeias pode acontecer ao serviço do Benfica."O projeto do Benfica é para o futuro e nós, agora, temos de consolidar essa ideia e uma equipa para podermos ter aspirações de conquistar provas europeias", referiu.Mas, Jorge Jesus ainda falou sobre a reforma, o que para o treinador ainda está longe de acontecer."Sossegado nunca vou estar. Tenho muitos projetos na minha cabeça. Quando saí, no primeiro dia disse que ia voltar a Portugal. Agora tenho a convicção de que não vou acabar a minha carreira em Portugal. Nos projetos desportivos não há certezas, mas há sempre aquela coisa a mais de que vou à procura", salientou.