Jorge Jesus: «Falta um jogador que meta a bola dentro da baliza»

Jorge Jesus não escondeu a sua insatisfação perante mais um deslize do Benfica na Liga NOS. Diante do Farense, as águias não passaram de um empate a zeros, num duelo no qual o técnico das águias assume que faltou eficácia para conseguir quebrar o nulo do marcador.





O resumo do Farense-Benfica: veja os principais lances do jogo O resumo do Farense-Benfica: veja os principais lances do jogo

"Perdemos mais 2 pontos. Andámos à procura da vitória, fizemos 10 finalizações dentro da área, com oportunidades de fazer golo, mas não conseguimos concretizar. Depois estamos sempre sujeitos a sofrer contra-golpes, bola paradas... Não aconteceu, mas a equipa voltou a criar várias oportunidades e falta um jogador que meta a bola dentro do golo. Os nossos avançados não têm tido sorte. O Seferovic e Darwin tiveram oportunidades para o fazer, o Rafa no final esteve isolado na cara do 'keeper' não conseguiu fazer. E pronto... Tu não fazes, trabalhas, crias...", disse, à SportTV.