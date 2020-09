Jorge Jesus faz antevisão ao Famalicão em Vila Nova de Gaia

Jorge Jesus irá fazer a conferência de imprensa de antevisão à primeira jornada da Liga esta quinta-feira, às 15 horas, numa unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia. A equipa do Benfica realiza a estreia no campeonato português já na próxima sexta-feira, no reduto do Famalicão, com o apito inicial marcado para as 19 horas.





Depois da derrota na Grécia e a consequente eliminação da Liga dos Campeões, os encarnados viajam hoje de Salónica diretamente para o Porto onde irão ficar até ao dia do embate com os famalicenses.