Jorge Jesus: «Ficámos preocupados após sofrer o empate»

A análise de Jorge Jesus ao empate do Benfica em casa do Santa Clara (1-1), em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS. Um resultado que deixou as águias a quatro pontos do líder Sporting e agora em igualdade pontual com o FC Porto no segundo posto - sendo que os dragões têm vantagem devido à melhor diferença de golos.

"Equipa adormeceu? Em parte sim, é a minha visão. Primeira parte com muita qualidade, um golo bonito e situações bonitas. A partir do momento em o Gilberto saiu, a equipa quebrou defensivamente, o golo é uma bola no nosso corredor direito. A equipa ficou preocupada após sofrer o golo. Depois do 1-1, nos últimos 15 minutos, voltámos à normalidade mas já não fomos tão perigosos. Dominámos mas não criámos grandes ocasiões e o Santa Clara marcou e defendeu-se bem. Perdemos dois pontos num campo difícil, contra uma equipa que se bate bem. Mas tínhamos todas a chances para ganhar, não demos continuidade aos primeiros 45 minutos", começou por dizer à Sport TV.

Substituições

"Tentámos mexer, mesmo com algumas limitações, com jogadores de fora. Tentámos dar mais criatividade e poder na zona ofensiva, com Ferreyra e Darwin, mas não conseguimos ganhar com tanta facilidade os corredores para assistir esses jogadores. O Santa Clara teve mérito e fechou-se bem. Ferreyra, Pizzi e Chiquinho têm características ofensivas mas não conseguimos mexer com as características do jogo."

Diferença para o Sporting preocupa?

"Não, estamos todos ali colados no segundo lugar, FC Porto e Benfica. Estamos na 12.ª jornada, há ainda muito campeonato, estamos no primeiro terço. Espero poder recuperar o plantel todo e mesmo os que estão a chegar têm tido Covid, demoram algum tempo a criar condição física. Isso tem influência no plantel mas não neste jogo. Neste jogo podíamos e devíamos ter ganho, pois tínhamos todas as possibilidades."

Gilberto?



"Foi um golpe muito profundo na cabeça, ele vai ser cosido. O médico disse que ele não podia continuar. Essa foi a nossa primeira quebra."