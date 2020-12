Jorge Jesus: «Fizemos as coisas fáceis, entrámos muito fortes no jogo»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito não só pelo triunfo e apuramento para a próxima ronda da Taça de Portugal, mas também pela forma como os seus pupilos responderam ao apelo que fez para entrar forte neste duelo com o Vilafranquense.





"Fizemos as coisas fáceis. Entrámos muito fortes no jogo. Era preciso tirar o Vilafranquense do jogo, marcando primeiro e não os deixando sonhar. Pois normalmente nestas eliminatórias, estas equipas têm sempre o sonho de chegar mais longe. A forma como entrámos, com um futebol dinâmico, de qualidade. Fomos muito fortes, marcámos golos bonitos e tirámos completamente o Vilafranquense da eliminatória. Depois a segunda parte foi mais calma, com um bonito golo do Pedrinho, que a pouco e pouco demonstra a sua qualidade. Atingimos o objetivo, com um resultado volumoso e a colocar toda a gente a jogar. Os que têm jogado mais entraram e até acabaram por não entrar tão bem. Mas o objetivo foi atingido", declarou, à TVI24.