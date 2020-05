Jorge Jesus foi o treinador que mais marcou Luisão: «Foi um ponto de viragem na minha carreira»

Luisão não tem dúvidas em eleger Jorge Jesus como o técnico mais importante da sua carreira como jogador. "Foi um ponto de viragem na minha carreira. Já o apanhei com 28 anos e o que ele me ensinou em termos de conhecimento do jogo foi brutal. Se consegui prolongar a minha carreira foi graças a ele, porque simplificou a minha vida e ensinou-me muito", vincou o antigo capitão das águias, que reconhece ter ficado triste com aquilo que se disse sobre o treinador, quando assinou pelo Flamengo: "Senti tristeza pelas críticas que Jesus recebeu quando chegou ao Brasil. Julgo que refletiram a dificuldade que a sociedade brasileira tem em acolher outros ídolos e aprender com as pessoas. Depois, o sucesso que ele teve no Flamengo não me surpreendeu".





Apesar dos elogios a Jorge Jesus, houve dois momentos na carreira do antigo jogador vividos com o técnico ao comando, que Luisão na esquece, pelos piores motivos: as duas derrotas nas finais da Liga Europa."Ainda hoje recordo a dor desses momentos. Contra o Chelsea jogámos muito bem contra um rival muito forte, mas não tínhamos tanta experiência. Frente ao Sevilha chegámos à final um pouco prejudicados, devido às suspensões que tivemos na meia-final, mas lutámos bem e só perdemos nos penaltis. Ambas as derrotas custaram muito", lamentou o brasileiro, em entrevista à 'Eleven Sports'.Sobre o atual treinador benfiquista, Bruno Lage, Luisão destaca a capacidade deste ter colocado "sangue novo na equipa".