Jorge Jesus: «Formação? No ano passado jogava o que foi para o City, mais nada»

Jorge Jesus foi este sábado confrontado com a aposta na formação do Benfica. Na resposta a uma questão colocada por Record, sobre se na próxima época terá legitimidade para recusar mais jogadores 'made in Seixal' na equipa principal, o técnico das águias desvalorizou esse facto, falou de Diogo Gonçalves e Gonçalo Ramos, lembrou Rúben Dias e a própria experiência no Flamengo.





"É uma observação sua, você é que esta a comparar jogadores. Eu comparo os que treino. Dos adversários não é problema meu. Essa questão da formação é que importa alimentar, para ver se se vendem jornais. Mas na prática não é esse o meu historial. Neste momento está a jogar a lateral-direito, como titular, um jogador que é da formação do Benfica, o Diogo. No ano passado jogava o que foi para o City, mais nada. Tem a ver com caraterísticas e valores. É fácil lançar jovens quando são acima do normal. No Flamengo lancei um júnior de 17 anos a titular, júnior! Foi para o Real Madrid por 35 milhões. É uma questão de ter jogadores com essas qualidades. Tomara eu que o Benfica tenha 2, 3, 4 jogadores na primeira equipa, é bom sinal. O Gonçalo Ramos é primeiro ano de sénior, tem potencial e passo a passo vai crescer. Tirando exceções, como caso do Félix, acontece pouco. Todos os treinadores gostam de lançar jovens, todos", afirmou o treinador do Benfica, na antevisão ao duelo com o Sp. Braga.