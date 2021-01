Jorge Jesus: «Futebol controla os atletas, a família deles, a família dos empregados...»

Jorge Jesus à TVI24, após a goleada do Benfica na Amadora, diante do Estrela (0-4), que permitiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.





"É a minha terra, onde me apaixonei pelo futebol aos 11 anos. Não era nada disto antes, não havia bancadas. [Estrela] Está acima da média das outras equipas [do Campeonato de Portugal]. Acredito que esta equipa tenha um campeonato para subir, para voltar à primeira, que é onde merece estar, pela cidade e pelo excelente relvado. É uma equipa taticamente bem trabalhada, mas os jogadores do Benfica levaram o jogo a sério. Sabíamos que se não estivéssemos concentrados podíamos ser surpreendidos. Os golos tiraram força anímica ao Estrela. Ganhámos normalmente. Depois do 1-0 as coisas ficaram normais e temos outra qualidade. Fizemos o que nos competia.""O país vai confinar mas penso que o futebol tem sido exemplo de como temos de viver com a pandemia. As equipas de futebol são bolhas controladas, testamos pelo menos uma vez por semana, onde podemos estar à vontade. Fora das equipas, em casa, é mais complicado. Só se proibirem a movimentação das pessoas, pois o jogo não afeta. O futebol controla os atletas, controla a família deles, a família dos empregados..."