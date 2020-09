Jorge Jesus: «Ganhou o PAOK e o futebol é isto»

O Benfica perdeu com os gregos do PAOK Salónica, de Abel Ferreira, por 2-1, e ficou afastado da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões. Jorge Jesus já reagiu.





Jesus: «O nosso sonho é chegar ao nível das melhores equipas da Champions» Jesus: «O nosso sonho é chegar ao nível das melhores equipas da Champions»

A carregar o vídeo ...

"O resultado não interessou, como é óbvio. Aquilo que a equipa fez, não traduzimos em golo a superioridade que tivemos durante o jogo. Não fomos muito eficazes em função das oportunidades. O guarda-redes fez um bom jogo, também está lá para isso, e tirou-nos alguns golos. Não estivemos muito seguros na última linha e isso fez com que entrassem algumas diagonais, que fez com que sofrêssemos os dois golos. A equipa fez coisas boas durante o jogo e algumas não tão boas. Para mim, o Benfica teve melhores decisões, teve mais qualidade mas faltou na zona da decisão ter mais criatividade. Ganhou o PAOK e o futebol é isto. Foram mais eficazes. Esperaram pela sua oportunidade. Estiveram à espera de uma possibilidade e na primeira parte praticamente não tiveram uma oportunidade", disse o treinador das águias.Jesus disse que ficaram alguns apontamentos positivos: "Temos de fazer uma retrospetiva deste jogo. Não gostei do resultado, ninguém gostou mas a equipa já teve coisas interessantes. Falta melhorar muita coisa como é normal. Há coisas muito positivas neste jogo para além do negativo, o mais importante, a derrota: o que nós não querí"A eficácia fez a diferença. Se analisarmos friamente, vamos concluir que o Benfica foi mais equipa, teve mais oportunidades mas não marca. O PAOK fez golos. Sabíamos que eles, no último terço do jogo, tinham diagonais muito perigosas e poderiam entrar dentro da última linha com esses movimentos. Vamos crescer jogo a jogo. Queríamos continuar nesta competição, era um dos grandes objetivos do Benfica, da equipa e meus. Vamos ter de pensar noutra competição. Sexta-feira já temos outro jogo. Este início de época é muito agressivo, de três em três dias, mas é o que há e temos de nos preparar para isso. Preparámo-nos bem para este jogo. Não fomos felizes com o jogo mas isso faz parte do mesmo", continuou.