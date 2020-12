Jorge Jesus garante: «Luisão vai para o banco no próximo jogo»

Jorge Jesus garantiu esta segunda-feira, na antevisão ao duelo com o Portimonense, que Luisão estará no banco de suplentes do Benfica no encontro de terça-feira e explicou o porquê de ter o antigo central ter sido o escolhido para marcar presença naquele espaço na ausência de Tiago Pinto.





"Depois do que aconteceu na Supertaça, só sei uma coisa que aconteceu: perdemos com o FC Porto e doeu muito. Isso é a unica coisa que sei. Tudo o que queiram plantar, escrever, têm todo o direito... Todos os dias estamos aqui, eu, o presidente e o Rui Costa falamos quase diariamente... Somos um clube que tem um estrutura que sabe o que tem de fazer. Essa questão do Luisão... O Luisão foi para o banco porque o Rui Costa, que é a pessoa que decide, entendeu que naquele jogo, não estando o Tiago [Pinto], devia ir para o banco. Não quer dizer que vá sempre para lá, porque não é a posição dele. A posição dele é acompanhar a equipa, comigo e com o Rui Costa. Aquilo que temos conversado é que o Luisão vai para o banco, só não vai se aparecer alguma coisa... Se estiver normal amanhã vai para o banco", garantiu.