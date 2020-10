Jorge Jesus garante: Vertonghen vai para Vila do Conde

Jorge Jesus confirmou este sábado que Vertonghen está apoto para ir a jogo amanhã, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, tal como Record já avançara.





"Vai estar no jogo e vamos convocá-lo. Deu-nos indicações muito positivas. Vertonghen treinou com máscara. Tem muito a ver com o jogo, com a disponbilidade do jogador, se tem receios, se está focado no que é o compromisso da equipa. Se a equipa técnica o quiser, ele está disponível para ser lançado", afirmou na conferência de imprensa.Vertonghen, de 33 anos, lesionou-se na partida com o Moreirense, a 26 de setembro. Foi-lhe diagnosticada uma fratura do malar, que o afastou do desafio com o Farense. O Benfica contava com a sua dispensa da seleção, mas o departamento médico da Bélgica não prescindiu de o avaliar.