Jorge Jesus gostava de ver adeptos na final da Taça de Portugal

Os adeptos vão voltar aos estádios na última jornada da Liga NOS mas até esta altura não há qualquer indicação que o mesmo aconteça na final da Taça de Portugal que vai ser disputada entre Benfica e Sp. Braga no dia 23. Jorge Jesus gostava que isso acontecesse.





"Se gostava? Claro que sim. Não depende de mim. Depende de quem manda. Penso que já há condiçoes para isso acontecer. Se há para a última jornada, mais 5 dias, numa final devia-se permitir dentro das condições que se tenha para dar essa segurança, 5 ou 10% da lotação. Estádios e clubes têm condições para o fazer. É um caso a pensar por quem manda. Era acabar em beleza com final da Taça com nem que seja 10% dos espectadores. Todos temos falta do calor dos adeptos. Muito mais quando se está num clube que tem a maioria dos adeptos do país para partilhar tristezas e alegrias. No futebol só se partilha as alegrias, as tristezas são sempre para os mesmos", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting, marcado para sábado às 18 horas no Estádio da Luz.Para a última jornada da Liga NOS está autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios, sendo o acesso aos recintos exclusivamente reservado aos adeptos dos clubes visitados, que devem apresentar à entrada o resultado negativo de um teste rápido à Covid-19.