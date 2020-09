Jorge Jesus: «Grau de exigência com Grimaldo é maior porque tem qualidade para fazer mais»

Alex Grimaldo foi uma das peças fundamentais na goleada (1-5) imposta pelo Benfica ao Famalicão ao apontar de livre, ainda no decorrer da primeira parte do encontro, um golo de excelente execução que levou Jorge Jesus a elogiá-lo na conferência de imprensa pós-jogo, negando qualquer problema com espanhol que acabou por ser substituído por Nuno Tavares na segunda parte.





"Há uma grande diferença entre o querer que o jogador querer que faça sempre bem do que estar zangado. Eu não me zango com os meus jogadores. Eu sei qual a qualidade que os meus jogadores têm, o grau de exigência que tenho com Grimaldo é maior porque tem qualidade para fazer mais. Eu ia tirá-lo porque jogou os 90 minutos na Grécia, com um nível alto de jogo porque tem todas as condições para fazer mais. Fez um grande golo, é um grande craque e só um grande craque faz um golo daqueles", apontou o técnico benfiquista.