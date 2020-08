Jorge Jesus: «Há jogadores que já cá estão no Benfica e que não vão continuar...»

Jorge Jesus começa, a partir de domingo, a preparar a nova temporada do Benfica. Pedrinho, Gilberto e Helton Leite, são para já os reforços anunciados pelas águias para a próxima época, mas o leque ainda não se encontra concluído.





Este sábado,, Jorge Jesus assumiu que existem alguns jogadores das águias, que transitam da última temporada, que não irão fazer parte do plantel para 2020/21, assumindo que a dada altura terá "receio" de falar com eles e dizer-lhes que "terão de procurar um novo projeto" para as suas carreiras."Quando começo uma pré-época, gosto de tentar conhecer melhor os jogadores e ter ideias mais fixas. Uma coisa é conheceres o plantel de fora, outra é conheceres trabalhando com eles. Há jogadores que ainda não chegaram e também há jogadores que já cá estão e que não vão terminar [a pré-época]. Não tenho receio de assumir quando tiver de falar com os jogadores quando tiver de lhes dizer que terão de procurar outro projeto, mas primeiro quero trabalhar com eles. É claro que já existem alguns nomes [para sair]. Há um historial, relativo a alguns jogadores que são do Benfica, há alguns jogadores que temos de respeitar, mas temos de avaliar", apontou o técnico, sem dar a conhecer o nome de nenhum jogador.