Jorge Jesus: «Houve dois ou três jogadores que acreditaram sempre»

Jorge Jesus após o Benfica-Glasgow Rangers (3-3), à Sport TV.

Análise ao jogo

"Este resultado face ao que aconteceu, com menos um aos 10' e a perder.... Com menos um não conseguimos segurar o resultado e sofremos dois golos, o que abanou a equipa. O intervalo foi importante para eles perceberem que mesmo a jogar com menos um se soubermos fazer as coisas não se nota muito, pelo menos a defender."



Entrada de Darwin

"Houve dois ou três jogadores que acreditaram sempre que podíamos dar a volta ao resultado e a entrada do Darwin foi determinante. Senti que o Seferovic estava cansado e não tinha estas características. Era importante metê-lo e em duas saídas fortes. A entrada do Luca também era com ideia de o meter no corredor central."



Importância do intervalo

"Estou satisfeito com resultado e a crença. Estás a perder 3-1 com menos um contra esta equipa forte não é fácil. Foi o que não conseguimos no Bessa. Foi uma boa mensagem dos jogadores, que temos de ser isto mesmo, determinados e a lutar até ao fim. Foi o que fizemos."