Jorge Jesus: «Importante era o apuramento e não perder»

Jorge Jesus fez um balanço positivo da prestação do Benfica na fase de grupos da Liga Europa, pese o facto de os encarnados terem terminado em segundo lugar. À SIC Notícias, após o empate com o Standard Liège (2-2), o treinador disse ainda que não tem receio de nenhuma das equipas que possa encontrar nos 16 avos de final.





"Esperavámos vencer porque vínhamos a fazer uma fase de grupos muito boa e não perdemos. A ideia era vencer, defrontámos um adversário que quis ganhar. Bom jogo, com várias oportunidades. Importante era o apuramento e não conhecer a derrota. O jogo teve coisas positivas, que gostei. Estivemos quase sempre bem."Não tenho preferência... os sorteios têm alguma influência e a sorte ajuda mas às vezes as equipas teoricamente menos fortes... tenho respeito por todas mas não tenho receio de nenhuma.""Temos feito rotação dos jogadores. Não consegues jogar de dois em dois, ou três em três dias sem pôr em risco os jogadores. Colocas o jogador no limite do risco da lesão e tentamos que isso não aconteça. Pizzi, Everton ou Rafa têm jogado quase sempre. Quis resguardá-los. Com o Vilafranquense é outra competição. Tenho de saber como estão estes jogadores. Os que foram lançados no encontro de hoje estiveram bem, com um desempenho que esperava deles. É ter uma equipa motivada e todos saberem que são importantes."