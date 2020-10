Jorge Jesus: «Infelizmente para mim vou perder Darwin daqui a pouco tempo»

Jorge Jesus deixou mais elogios a Darwin Núñez, autor de um hat trick na vitória do Benfica em casa do Lech Poznan (2-4), na estreia nesta Liga Europa. Desvalorizando o seu preço, garantiu que a SAD vai embolsar muito mais quando o jogador sair... "daqui a pouco tempo".





"Acertámos em cheio. Ele é um miúdo, tem 21 anos, há muita coisa do jogo que ele ainda não sabe, vai aprender comigo e no Benfica. Toda esta capacidade de decisão, finalização e velocidade... se este foi o jogador mais caro do Benfica... sem pandemia seria também o mais caro a sair do Benfica. Vai ser top no mundo... Infelizmente para mim, se calhar em pouco tempo vou perdê-lo", disse o treinador das águias à Sport TV.