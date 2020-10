Jorge Jesus irritado no banco corrige posicionamentos várias vezes

Jorge Jesus mostrou-se muito irritado com o posicionamento de vários jogadores do Benfica, em particular no primeiro tempo do jogo com o Farense.





Desde logo, o capitão Jardel, a quem pediu mais do que uma vez para não jogar pelo meio e circular a bola pelas laterais do campo. Depois, o técnico das águias ainda insistiu com Waldschmidt, para não largar Falcão quando o Benfica não tinha a bola.

Darwin também foi visado, em particular nas bolas paradas. Num lançamento lateral ofensivo do Farense, JJ quis o uruguaio na linha de meio-campo. Já num pontapé de baliza adversário, pediu-lhe para ficar entre os centrais.