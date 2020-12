Jorge Jesus: «Isto não é a Liga Europa de antes. A partir dos 'oitavos' será Champions»

Jorge Jesus considera que a atual Liga Europa está uns furos acima em relação a edições anteriores. À Sport TV, após a goleada do Benfica sobre o Lech Poznan (4-0), que garantiu o apuramento das águias para os 16 avos de final, o treinador encarnado lembrou os tubarões que virão da Liga dos Campeões.





"Esta já não é a Liga Europa de há uns anos, vão ver as equipas daqui para a frente... agora é muito mais difícil. Quando chegares aos 'oitavos', 'quartos' será só equipas da Champions. A partir dos 'oitavos', 'quartos' vai ser uma Liga dos Campeões", referiu Jesus."Fechámos o apuramento, faltando um jogo e com muitos golos marcados. Agora vamos esperar pelo sorteio mas gostei do jogo, a equipa fez as coisas fáceis. Na zona de decisão foi muito eficaz. È certo que tivemos duas ou três ocasiões na cara do golo e podíamos ter feito mas do que quatro golos. Mas foi bom não sofrer nenhum. A equipa teve um bom jogo, durante 93 minutos. Não estivemos sempre por cima mas isso não existe. Temos uma forma de jogar que leva a um desgaste enorme", destacou.