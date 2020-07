Jorge Jesus já chegou a Portugal e à sua espera tinha estas mensagens

Jorge Jesus acaba de chegar a Portugal. O jato privado em que viajava o novo treinador do Benfica acompanhado da restante equipa técnica e do presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, aterrou no aeródromo de Tires pouco depois do meio dia e era aguardado por muitos adeptos dos encarnados que traziam consigo várias tarjas e era vísivel um forte aparato policial.





À sua espera, Jorge Jesus tinha também o seu filho mais novo, Mauro, e o advogado, Luís Miguel Henrique.Pouco depois do jato ter aterrado, todos os ocupantes tiveram de fazer o teste covid-19. Ao contrário do que tinha sido anunciado anteriormente, nem Jorge Jesus nem Luís Filipe Vieira falaram aos jornalistas.Recorde-se que, em pouco mais de 24 horas no Brasil, o líder dos encarnados deixou quase garantida a contratação do defesa-central Lucas Veríssimo, do Santos, e negociou o avançado Bruno Henrique, do Flamengo.(notícia atualizada às 12h24)