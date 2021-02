Jorge Jesus: «Já tenho os pulmões abertos, já posso gritar»

Depois de ter voltado ao banco no duelo com o Famalicão, na segunda-feira, Jorge Jesus esteve uma vez mais a comandar as águias na Amoreira - vitória por 3-1 -, numa partida na qual assume ter-se sentido melhor.





"Se tivesse de jogar, não teria jogado. Já tenho os pulmões abertos, já posso gritar. Tive dias sem respirar, perdi seis quilos mas estou pronto para outra", declarou o técnico, à SportTV.