Jesus: «João Félix vai ser o melhor, Diogo Jota chegou ao Liverpool e joga naquele trio...»

Jorge Jesus analisou os momentos de João Félix e Diogo Jota, que estão a impressionar a Europa do futebol. O técnico considera que a Seleção Nacional tem o futuro garantido.





"O João Félix foi trabalhado nesta casa, ele tem o seu expoente máximo quando eu já não estava em Portugal, sempre disse que ia ter um percurso acima do normal e está a justificar, não tenho dúvidas que vai ser o melhor, uma referência para o futebol português. Está no Atlético Madrid. O Diogo Jota começou do nada, há jogadores que começam nas equipas grandes e têm essa vantagem de chegar mais rápido, não quer dizer que cheguem mais longe. Ele começou de baixo até chegar onde chegou. No ano passado foi surpresa no campeonato inglês e agora chega ao top das equipas em Inglaterra, na melhor equipa do mundo. Eu sou uma das vítimas deles. Sendo um jogador com uma expressão muito grande no Liverpool, tem de ser um grande jogador. Encarar o trio Salah, Firmino e Mané, chegar lá e jogar, tens de ter muito valor. É muito bom para o futebol português, para a Seleção, para o Fernando Santos. Temos uma Seleção uma equipa ao nível das melhores do mundo. Depois só há Argentina e Brasil. É uma satisfação muito grande para quem gosta de futebol", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.