Jorge Jesus: «Jogadores que lancei não perceberam muito bem o que andavam a fazer»

Jorge Jesus considera que alguns dos novos jogadores que lançou no Nacional-Benfica (1-3) acabaram por ter um rendimento abaixo do esperado. À Sport TV, o treinador salientou as mudanças na segunda parte e destacou as prestações da equipa na segunda volta.

Segredo estava no banco?

"Primeira parte que sofremos de canto, onde entrámos completamente desfocados do jogo. Os jogadores que hoje lancei, e não têm jogado tanto, não perceberam muito bem o que andavam aqui dentro a fazer, era uma questão tática. Ao intervalo falámos e ajustámos ideias. Os jogadores que entraram na segunda parte mudaram o jogo, principalmente o Everton e o Darwin, e depois o menino Ramos. Precisávamos de um jgoador com as características dele, só tínhamos o Seferovic na área. Falei com ele sobre como se posicionar e fez dois golos. A equipa teve coragem e crença, algo que tem caracterizado esta equipa. Se o Benfica ganhar os dois últimos jogos é quem fez mais pontos nesta segunda volta. Issso prova o que foi a nossa primeira volta e a nossa segunda voltas."



Sentiu que este sistema e jogadores que entraram não deram garantias?



"Entrámos com ideia de jogo e sistema diferente. Num 4x4x2 com dificuldade em ter largura no lado esquerdo. O Cervi não dá largura ao jogo e o Luca [Waldschmidt] também não. Depois com bola não tínhamos espaço, a equipa sempre mal posicionada na perda de bola. O Nacional conseguiu dividir-nos nessa altura. Depois falámos e a entrada dos jogadores ajudou a isso. Mas sobre o sistema, mudámos sim dinâmicas, não o sistema."



Importante vencer o Sporting?



"Importante ganhar ao Sporting como era ganhar hoje. Independentemente de ter perdido o primeiro objetivo, que era ser campeão. Sei por que o motivo o Benfica não foi campeão. Nesta segunda volta é um Benfica diferente. Mas infelizmente não podemos mudar a classificação."