Jorge Jesus justifica substituição de Diogo Gonçalves: «Então, mas ele não anda?»

Jorge Jesus explicou que o motivo pelo qual substituiu, à passagem do minuto 81 do Benfica-Sporting, o jovem lateral Diogo Gonçalves por Nuno Tavares.

"Não temos jogadores que saibam segurar o resultado, são outras situações de jogo que tenho de ensinar e que estou a ensinar aos jogadores. Estávamos com uma vantagem de 4-1 e acabámos por perder a bola e sofrer o 4-2. O Gabi, com um cartão amarelo, começou a ter medo. Começamos a ter dificuldades com o Diogo Gonçalves, o Sporting começou a aparecer com muitos jogadores. Estranhei o andamento dele: 'Então, mas ele não anda?' No final do jogo ele disse-me que estava com dores na virilha, mas que não tinha dito nada. É mais uma coisa que justifica tudo o que eu acabei de dizer", atirou o técnico, na 'flash-interview' da BTV.

Agradecimento especial aos adeptos do Benfica pelo apoio

"Significa muito [o apoio]. Tudo o que nós fazemos é por eles. Os adeptos estão habituados a ganhar títulos, a serem campeões, e este ano por não serem campeões podiam estar contra a equipa mas não. Estão a dar carinho. Eles perceberam o que aconteceu à equipa em janeiro. Queremos agradecer o apoio. Parabéns aos adeptos do Benfica", terminou.