Jorge Jesus lamenta final fora do Jamor e sem adeptos: «Nem há comparação possível»

Jorge Jesus lamentou este sábado que a final da Taça de Portugal ocorra fora do estádio do Jamor, além da ausência de adeptos, perspetivando o duelo entre Benfica e Sp. Braga agendado para amanhã (20h30) em Coimbra.





"Nem há comparação possivel. O Jamor é a casa da prova rainha, da final da Taça. O local onde os adeptos, alem do jogo, têm um convívio que noutro estádio não têm. Quem está habituado a ir às finais do Jamor, como adepto, como eu fui em tantos anos, sabe como é bonito o convívio que há antes do jogo. Este ano não é so isso que falta. Falta também os adeptos. É para eles que jogamos e o futebol sem adeptos nem tem muita razão para existir. Mas é o que é. O mundo com a pandemia mudou-nos em tudo, desportiva e socialmente. Mas temos de adaptar-nos e que para o ano o Benfica possa estar na final do Jamor e com adeptos", considerou o treinador, em declarações à BTV."Pode mudar a nível tático [ausência]. Obriga a olhar para a nossa forma em termos de sistema. Na 2.ª volta elaborámos mais do que uma ideia. O Lucas vai estar fora do jogo. Tenho mais um dia para pensar bem e depois lançar o que acho melhor para a final""São duas equipas que jogam a olhar para a frente. Têm, na sua ideia de jogo, qualidade ofensiva, coletiva e indivual dos seus jogadores. Dois treinadores a olhar para o jogo à procura do golo e isso normalmente origina que os espetáculos saiam favorecidos".