Jorge Jesus leva todos os jogadores para Coimbra

Jorge Jesus convocou todos os jogadores do plantel para a final da Taça de Portugal com o Sp. Braga, marcada para domingo às 20h30 em Coimbra.





"Todos os jogadores do plantel do Benfica, lesionados ou não lesionados, estão convocados. Toda a equipa vai estar junta na final. A equipa esteve sempre unida e vai estar do primeiro até ao último dia", referiu o treinador na conferência de imprensa.