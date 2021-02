Jorge Jesus: «Lucas Veríssimo é mais rápido do que qualquer um dos outros centrais do Benfica»

Jorge Jesus disse esta quarta-feira que já teve a oportunidade de trabalhar com Lucas Veríssimo, jogador que o Benfica contratou ao Santos, e que o central está fisicamente apto. Mas não garante que vá colocar os encarnados a jogar com três centrais a curto prazo.





"Neste momento jogamos com dois centrais, temos a chegada do Lucas e a subida do Morato. O Ferro saiu, demos-lhe uma possibilidade para se valorizar e para poder jogar. Temos quatro centrais, contando com o Morato, o Jardel está lesionado. O Lucas chegou há três dias, está a adaptar-se à nossa forma de jogar, apesar de ele saber as minhas ideias porque falou com muitos jogadores brasileiros que foram treinados por mim. Está a adaptar-se. É mais rápido do que qualquer um dos outros centrais, o Otamendi, o Vertonghen, o Jardel ou o Morato. Tem características especiais, vem para acrescentar e mas este não é ainda o momento ideal para o lançarmos no jogo. Só se um dos outros centrais aparecesse lesionado. Acreditamos muito no valor dele.""Dá mais segurança, o Santos jogava muito com três defesas. Mas não é um sistema que seja a minha prioridade, pode ser num ou outro jogo, se calhar mais para os jogos da Liga Europa.""Ele tem uma vantagem, vem de competição, tem estado a jogar. Depois a adaptação penso que não vai ser difícil, felizmente já não lhe vai acontecer nada porque já teve covid no Brasil, só se se lesionar. Ainda ontem trabalhou comigo, notei um jogador competitivo e com uma condição física boa, se eu o pusesse a jogar no jogo com o Estoril não era por aí que não ia jogar bem. Podia não ter rotinas, mas fisicamente e competitivamente está a 100 por cento."