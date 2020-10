Jorge Jesus: «Luisão não está afastado de mim porque eu é que o escolhi, eu!»

Jorge Jesus não entende por que motivo se diz que Luisão está distante do grupo, pois o antigo capitão dos encarnados foi chamado para integrar a equipa técnica do Benfica a pedido do treinador.





"Luisão ainda distante? Alguém informou mal, ele está todos os dias com o grupo, ao lado do meu gabinente, todos os dias ele vê os treinos e está comigo. Não pode estar agastado de mim porque eu é que o escolhi, eu!", afiançou o técnico este domingo, no lançamento do jogo de amanhã, com o Belenenses SAD.