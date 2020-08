Jorge Jesus madrugou para o primeiro treino no regresso ao Benfica

O Benfica arrancou esta segunda-feira com os treinos e Jorge Jesus madrugou para dar o pontapé de saída na época 2020/2021. O treinador foi o primeiro a chegar ao Seixal, eram cerca das 7h30.





Benfica faz primeiro treino da época no Seixal Benfica faz primeiro treino da época no Seixal

A carregar o vídeo ...

Também os 30 jogadores - onde estão os reforços Helton Leite, Gilberto e Pedrinho - que compareceram no arranque dos trabalhos começaram a chegar às instalações do Benfica Campus antes da hora prevista.Jorge Jesus começa hoje a avaliar o plantel e a preparar os cortes , uma vez que pretende um grupo de trabalho com 28 jogadores, incluindo os três guarda-redes.