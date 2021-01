Jorge Jesus mais comedido nas instruções

Jorge Jesus foi mais comedido do que o habitual ao dar instruções à equipa. Ainda assim, o treinador do Benfica verbalizou várias mensagens para o relvado. Com um quarteto pouco habitual no sector mais recuado, o amadorense mostrou-se especialmente atento e pediu uma subida rápida da linha defensiva, aos 46’. De resto, o técnico, de 66 anos, fez alguns reparos a João Ferreira. “Cruza logo”, pediu, aos 62’, num lance em que o lateral-direito executou um remate perigoso. Já aos 90’+4, o técnico solicitou à equipa para jogar pelo chão, mas o jovem formado no Seixal bombeou a bola para fora.