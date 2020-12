Jorge Jesus: «Mal de nós se este fosse o jogo mais importante do nosso calendário»

Jorge Jesus tirou carga ao FC Porto-Benfica de quarta-feira, onde estará em discussão a Supertaça. À RTP, o treinador encarnado lembrou que o clube tem mais objetivos para a temporada, embora esteja em jogo um troféu e seja contra um rival.

Jogo mais importante da época?

"Não é o mais importante, e porquê? É o primeiro que define um título mas mal de nós, Benfica, se este fosse o jogo mais importante do nosso calendário em relação aos objetivos que temos durante a época."

Jogo especial diante do FC Porto?

"Não, uma final é sempre especial. A Supertaça e outras finais caracterizam-se por serem jogadas [pelas mesmas] quatro ou três equipas. Nos últimos dois anos não estive em Portugal e sei que o vencedor da última edição foi o Benfica mas não foi diante do FC Porto, não é? Sei que durante a última época, o FC Porto ganhou 3 vezes ao Benfica mas isso são questões que fazem parte do passado e o presente é uma final entre dois rivais, que neste momento têm os dois as mesmas ambições em todas as competições onde estão inseridos, em Portugal. Portanto, nós pensamos que temos capacidade para sermos os vencedores e estou seguro que o treinador do FC Porto pensa da mesma maneira."



Animicamente é importante vencer o FC Porto?



"Para o futuro da temporada não é importante. Neste momento é importante vencer. Porquê? Porque ganhas ao FC Porto e ganhas um título. Isso acresce-te durante alguns dias um fator importante em que ficas moralizado mas não tem contornos negativos ou positivos para o resto da temporada e para os outros objetivos que as equipas têm."



Quem chega melhor a este jogo?



"Não sei quem chega melhor. Se me fizer a pergunta pela classificação do campeonato, sabem como é que eu penso. As equipas que estão em primeiro, neste caso o Sporting, é quem estão melhor. Quem está melhor é quem está em primeiro, depois vem o segundo, terceiro e por aí fora. Isto é uma final. É diferente. Numa final, qualquer equipa pode ganhar. Benfica e FC Porto são duas equipas com o mesmo valor e com passados muito fortes. Numa final qualquer equipa pode ganhar mesmo que uma equipa não seja tão forte."