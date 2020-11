Jorge Jesus mexe no onze: mais do que uma alteração na Madeira

No final do jogo em Glasgow, quando questionado sobre a exibição de Helton Leite, Jorge Jesus confirmou a titularidade de Vlachodimos frente ao Marítimo. Mas essa não será a única alteração na Madeira.





O técnico irá lançar Otamendi ao lado de Vertonghen. O argentino cumpriu castigo na sequência da expulsão com o Rangers, na Luz. Pizzi, ao que tudo indica, regressará ao meio-campo, saindo Chiquinho – com Covid-19, Taarabt não é opção. O ‘21’ foi suplente diante do Rangers, na Escócia, mas entrou e fez um golo, no caso o do empate.