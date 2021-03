Lucas Veríssimo fez um teste rápido de antigénio à Covid-19 logo após o Sp. Braga-Benfica (0-2), que deu negativo. Isto na sequência das queixas do central antes do encontro, que Jorge Jesus revelou com preocupação, deixando em aberto estarmos perante mais um caso nas águias.





"Antes do jogo ele já tinha dito ao médico que não estava a sentir-se bem. Arrisquei sempre, não o quis tirar na primeira vez que ele se queixou. Se fosse uma lesão tinha que o tirar mas como era um estado do corpo dele e não pode jogar a 100%, pelo menos joga a 70 ou 60%. O que ele tem? Espero bem que não seja aquilo que eu penso...", disse o treinador das águias.Recorde-se que o central brasileiro foi substituído aos 75' por Jardel, quando evidenciava dificuldades físicas.