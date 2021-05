Jorge Jesus na antevisão do clássico: «Temos todas as capacidades para ganhar»

Jorge Jesus fez esta quarta-feira a antevisão do clássico de amanhã com o FC Porto. O treinador do Benfica





"Mais um clássico, que estamos habituados. Perspetivam-se sempre grande duelos, com um resultado imprevível. A melhor equipa do momento não conta muito nestes jogos, sei que vai ser bem disputado e equilibrado, o Benfica está confiante face ao que tem feito, principalmente nesta segunda volta. Acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar. Respeitando sempre o nosso rival, claro está, porque sabemos que nos vão criar alguns problemas. Mas tudo isso enquadra-se num jogo entre duas grandes equipas.""É um dos bons árbitros que temos. É um grande árbitro, não só em altura, ele tem qualidade. Há três, quatro ou cinco árbitros que podiam arbitrar este jogo sem problemas nenhuns. E o Artur Soares Dias é um deles.""Toda a estrutura tem de estar motivada. Temos a obrigação de ganhar todos os jogos. Essa questão não se coloca, mas também não é tão verdade como você diz. Ainda há uma final, o Benfica não perdeu todos os objetivos. O nosso rival de amanhã é que não tem mais nenhum. Temos mais um, é curto, mas é uma final. Ainda falta a final da Taça de Portugal.""Não ponho o jogo numa bitola de 0 a 10, é um jogo importante para as duas equipas. Cada uma com o objetivo de poder ficar diretamente ligada à Champions e, um ainda com possibilidades de sonhar que ainda pode chegar ao 1º lugar. É 50-50, não vejo que o FC Porto ou o Benfica tenham mais responsabilidade. O Benfica ainda pode ganhar um título, o FC Porto é que já não pode ganhar título nenhum.""Olhamos para este jogo de várias maneiras. Este ano houve os casos de covid, mas também pode acrescentar que na minha outra passagem por Portugal ganhei 10 ou 11 vezes ao FC Porto. Também perdi algumas. Nestes 5 meses o FC Porto tem um treinador que já lá está há 3 anos. Os jogadores do Benfica já têm mais tempo de treino comigo, as ideias estão mais dentro daquilo que queremos. Estamos melhores agora do que quando defrontamos o FC Porto nas outras vezes. O FC Porto pode sonhar em chegar ao 1º lugar. Podemos sonhar enquanto for matematicamente possível.""Quando trabalhas com um plantel que tem jogadores numa posição com muita qualidade, quando lanças o 11, seja em que jogo for, tens sempre dúvidas. Se fossem só 11 ou 12, não havia dúvidas, mas quando há mais... Não há certezas absolutas, só depois do jogo. Depois do jogo é fácil, é quando falam todos os comentadores. Difícil são estas decisões que temos de tomar.""O FC Porto, na minha opinião, é uma equipa que vale mais pelo coletivo. Mas como é óbvio há algumas referências, como acontece em outras equipas. Tem um meio campo com jogadores que têm muita influência na forma como a FC Porto joga. Mas você fez essa pergunta por causa do Corona. É um jogador que tem essa influência no jogo ofensivo do FC Porto.""Os treinadores nestes jogos procuram montar estratégias que possam surpreender o adversário. E as estratégias não são só ofensivas, podem ser também defensivas. Se isso acontecer amanhã da parte do Sérgio ou da minha é normal."