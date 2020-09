Jorge Jesus na saída de Rúben Dias: «Todos acreditamos que o teu futuro vai ser brilhante»

Rúben Dias despediu-se dos companheiros de equipa no final do encontro diante do Moreirense, partida em que o próprio assumiu a braçadeira de capitão, marcou um golo e confirmou a sua saída do clube.

Já em círculo íntimo, no balneário da equipa, o defesa-central português teve direito a uma despedida, com Jorge Jesus a endereçar uma mensagem de força e votos de muito sucesso para a carreira do jovem formado no Seixal.

"Vai ter uma despedida não só por aquilo que a equipa fez mas também pelo que ele fez, foi capitão, e fez golo. Portanto, foi tudo brilhante [na sua caminhada] e o futuro também vai ser brilhante. Todos nós acreditamos que vai ser brilhante. A vida do jogador de futebol é um pouco isto. Sais de um grande clube, maior do que City. Só não é maior financeiramente. Isso é que faz a diferença (risos). Agora o resto vai ser contigo", apontou o técnico, num pequeno discurso.

