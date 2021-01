Jorge Jesus: «Não apareceram Coronas, Maregas, nada»

Depois de considerar que o Benfica merecia vencer o clássico frente ao FC Porto, que terminou empatado a um golo, Jorge Jesus admitiu que a equipa se desconcentrou no lance que originou o golo dos dragões, justificou a escolha de Grimaldo e Nuno Tavares para o flanco esquerdo e ainda mostrou surpresa pelo resultado do Sporting.





"A equipa não reagiu rápido. Estávamos todos à espera de um lançamento longo do Corona. A equipa não se posicionou corretamente, acabamos por sofrer golo numa situação fácil de controlar. O jogo está parado. Estamos a ser penalizados com alguns golos que sofremos e temos de ser mais concentrados, mais competitivos. A equipa foi competitiva, defensiva e ofensivamente. Mas quando o jogo pára, às vezes desliga. Ainda não consegui pô-la com os fusíveis todos ligados. É um jogo que o Benfica demonstrou poder e qualidade, não fomos compensados com aquilo que fizemos. Para mim é um resultado negativo ter perdido dois pontos aqui", analisou o treinador das águias, na flash-interview, à Sport TV."Depois de ter visto primeiro jogo [Supertaça], apercebi-me de determinados movimentos que eu tentei corrigir hoje. Fizemos isso com uma sabedoria tática muito grande. Não apareceram Coronas, Maregas, nada. Apareceu uma equipa do Benfica a jogar com muita qualidade. A bola no poste começa no Ody, os jogadores do FC Porto não conseguiram fazer interceção e merecia sorte. É tão bem jogada que nem deu golo, se fosse mal jogada não tinha dado golo"."Sporting não ganhou?! Não sabia (risos). Às vezes falamos à frente e temos estes problemas. Há que tirar de positivo coisas boas que a equipa pode tirar e sente que tem valor para ser melhor. Quando é melhor tem de ganhar. Benfica não pode perder aqui dois pontos hoje. Estou como se tivesse perdido. Não estou feliz pelo jogo que fez e não ter ganho".