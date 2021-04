Jorge Jesus: «Não é fácil ganhar pontos neste final de campeonato»

Jorge Jesus deu mérito ao Santa Clara, que saiu derrotado da Luz (2-1) mas deu muito trabalho ao Benfica. À BTV, o treinador encarnado salientou, no entanto, que as águias estavam avisadas para as capacidades dos açorianos.





"Jogo difícil, vitória difícil mas merecida. Sabíamos que ia ser difícil, tínhamos sinais deste Santa Clara, que perdeu nos últimos segundos com Sporting e FC Porto. Esta equipa tem uma ideia de jogo de ganhar, não é equipa que joga para perder por poucos, com bloco baixo. Vai à procura da vitória e pressiona. Impede muitas vezes que os adversários tenham qualidade de jogo e foi o que fizeram. Tivemos alguma dificuldade mas estávamos preparados. Nunca ficámos ansiosos. Falhámos novamente duas ou três ocasiões fáceis e concretizámos as mais difíceis. Parabéns aos jogadores do Benfica, neste final de campeonato não é fácil ganhar pontos. O facto de termos feitos goleadas não é sinal de que sempre que jogamos vamos golear. Há que dar mérito as estas equipas e não tirar mérito aos grandes. Há aqui jogadores do Santa Clara que ninguém conhece mas eu conheço: um da seleção japonesa, outro da venezuelana, o Lincoln jogou no Grêmio com qualidade. O futebol em Portugal está muito competitivo e espero que seja assim cada vez mais."Começámos a ter dificuldades no corredor central. Pizzi anda muito atrás da bola naquela zona e desposiciona-se, há jogos em que não me importo, outros em que é mais difícil. O Julian a evitar o amarelo... com o problema do Adel e o Gabi lesionado não temos muitas soluções mas o Chico tem treinado ali. Fez um golo bonito. Depois as outras substituições, o Rafa já estava cansado, o Diogo também. Neste sistema os jogadores da alas correm muitos quilómetros. Remos de mexer neles. As restantes foi para estabilizar a equipa fisicamente."