Jorge Jesus: «Não estávamos preparados para perder no Bessa»

Jorge Jesus fez na antevisão do jogo de manhã, na Luz, frente aos escoceses do Rangers, para a Liga Europa, na BTV.





"Fisicamente não, mas tem de recuperar. Hoje é o pirmeiro dia que vou trabalhar com os jogadores que jogaram. Não estávamos preparados para perder este jogo, vínhamos de uma fase muito boa. Mas o futebol é isto. Amanhã vamos jogar com a equipa mais forte que vamos encontrar esta época, vai-nos criar problemas, vai ser um jogo muito disputado em que qualquer um dos dois pode vencer. Em 18 eles jogos têm dois empates e 16 vitórias, é uma equipa que não sofre muitos golos, joga num 4x3x3 diferenciado. Vamos ver se defensivamente somos uma equipa forte até ao fomos ao jogo no Bessa e ofensivamente continuarmos a ser a equipa criativa que fomos até ao Boavista.""O cansaço é consequência de quatro jogos, as pernas começam a pesar. Tens de saber gerir isto, apesar de eu não gostar muito de mudar, tem de se arranjar outras formas para ultrapassar essa variante do jogo, que é normal. Para lançar jogadores com mais certeza, mas o jogo vai ter uma dinâmica muito alta. Interessa agora o jogo de amanhã, se vencermos amanhã damos um pulo para ficar nos dois primeiros na fase de grupos, mas sabemos que o adversário tem história nesta competição. É uma equipa de Champions, como nós."