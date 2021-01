Jorge Jesus não esteve presente mas João de Deus garante: «Nisto o míster não facilita»

A contas com uma infeção respiratória, Jorge Jesus não esteve no banco esta noite na vitória caseira (3-0) do Benfica diante do Belenenses SAD, que garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal. Assim, foi João de Deus quem assumiu o comando e o adjunto, à TVI24, garantiu que JJ deixou logo tudo preparado de antemão.





"Dificuldades? Vou repetir o que disse no Brasil. É sobretudo por não ter a figura do meu chefe, a pessoa para o qual olhamos e sentimos o conforto de estar ali a nossa referência. Mas nestas coisas o míster não facilita e o trabalho estava todo preparado previamente. Agradeço-lhe porque ele não abdica de fazer toda esta preparação e dá-nos conforto. Vencemos com qualidade, numa vitória inequívoca de uma equipa superior, hoje com a felicidade de contar com mais alguns jogadores que estiveram fora. Alguns até só com um treino, o de ontem, e exibiram-se a bom nível. Isso deixa-nos satisfeitos", começou por dizer.Questionado sobre quando Jesus voltará, João de Deus disse nada saber: "são coisas que o departamento médico do clube é que tem de esclarecer. O que temos de fazer é o que fizemos até aqui. Ir sobrevivendo no meio da tempestade, ir a jogo com o que temos e fazer das fraquezas força. Oxalá o trajeto seja em crescendo."