Jorge Jesus não gostou do penálti de Grimaldo: «Situação fácil de controlar»

Jorge Jesus considera que o Benfica realizou uma boa exibição ao nível ofensivo, pese o facto de apenas ter marcado um golo ao Moreirense (1-1), mas lamentou os erros defensivos habituais, como o de Grimaldo, que deu origem ao penálti a favor dos cónegos.





"Voltámos a fazer um bom jogo, criámos várias situações mas sofremos num penálti, numa situação fácil. Estamos a sofrer golos em situações individuais muito fáceis de controlar. Isso depois tem influência. Estávamos nos 40 e tal minutos da 1.ª parte, nada justificava até então o adversário ter uma oportunidade golo. Nós é que a criámos com o penálti", começou por dizer o treinador encarnado à Sport TV."Na segunda parte fizemos o que nos competia, a equipa teve qualidade de jogo e tentou por todo o lado entrar, contra uma estrutura sempre com cinco jogadores que dificultou. Era importante continuar na senda das vitórias, pois fizemos um jogo interessante ofensivamente, que poderia ter mais que um golo nas pusemo-nos a jeito situação fácil de controlar", acrescentou Jesus.O timoneiro das águias explicou ainda as substituições que fez na segunda parte: "ofensivamente senti que tinha dois pontas de lança e não poderia tirar nenhum, pois ambos estavam a fazer um jogo agradável. Fui à procura de jogadores mais frescos, o Pedrinho e o Waldschmidt, e este tem duas grandes jogadas. Senti que não podia arriscar mais, tirei um médio-defensivo e taticamente saí com a convicção de que fiz tudo para que a equipa fosse cada vez mais ofensiva, mas mesmo assim não consegiuimos fazer o segundo golo. Tivemos momentos de qualidade mas não podemos sofrer golos destes."